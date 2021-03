Liuzzi: "Max Verstappen zal geen druk krijgen van Sergio Perez"

Voormalig F1-coureur Vitantonio Liuzzi gelooft dat Sergio Perez nuttige punten zou kunnen scoren voor Red Bull Racing, maar niet dat hij Max Verstappen onder druk zal zetten. Na twee seizoenen waarin Pierre Gasly en vervolgens Alex Albon moeite hadden om in de buurt van de prestaties van Verstappen te komen, besloot Red Bull buiten hun eigen coureursprogramma voor het seizoen 2021 te kijken terwijl ze op zoek waren naar iemand die de Nederlander kon helpen om de strijd met Mercedes aan te gaan.

Als een team op zoek is naar een specialist in puntenscores, dan past Perez zeker in het plaatje. Nadat hij op P4 was geëindigd in het coureurskampioenschap van 2020 in de Racing Point RP20, schotelde Red Bull Perez een contract voor een jaar voor.

Dr. Helmut Marko, adviseur van het Red Bull-coureurprogramma, zei dat Perez de snelste van iedereen was op zijn lange racesimulaties tijdens het testen in Bahrein, een veelbelovend teken voor het team.

Hoewel Liuzzi verwacht dat Perez consequent punten zal scoren, verwacht hij niet dat hij Verstappen onder druk zal zetten. Tijdens de eerste jaren van zijn F1-carrière maakte Perez me niet echt enthousiast, moet ik zeggen. De afgelopen jaren, en vooral vorig seizoen, heeft hij echter een sterke indruk achtergelaten en daarom begrijp ik de keuze van Red Bull. Perez kan het team misschien een beetje verder helpen in de strijd om het constructeurskampioenschap."

"Maar zoals ik al zei, Perez zal de nodige punten voor het team scoren. Het was nodig om Albon te vervangen omdat het er niet naar uitzag dat hij zich zou gaan verbeteren", vertelde de voormalig Red Bull-coureur aan racingnews365.com.