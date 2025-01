Oud-coureur wijst grote verandering bij Red Bull aan

Het team van Red Bull Racing is vandaag de dag één van de topteams. Ze rijden sinds 2005 in de Formule 1, en ze hebben een aantal grote stappen gezet. Oud-coureur Vitantonio Liuzzi stelt dat er een grote verandering heeft plaatsgevonden bij Red Bull.

Liuzzi maakte het begin van Red Bull in de Formule 1 mee. De Italiaan uit Locorotondo reed in 2005 een handjevol races voor het team, waarna hij in 2006 en 2007 voor Toro Rosso reed. Red Bull groeide in de jaren daarna uit tot één van de topteams van de Formule 1. Het is een grote verandering met de tijd van Liuzzi, want het team focuste zich toen vooral op marketing met een aantal opvallende samenwerkingen.

Feestjes

Liuzzi is tegenwoordig steward voor de FIA, maar hij volgt Red Bull nog op de voet. De Italiaan kijkt in de podcast Inside Line terugkeer op zijn Red Bull-tijd: "In 2005 was het team meer gericht op feestjes en marketing dan op het leveren van een snelle auto." Liuzzi constateert dat er daarna veel is veranderd bij Red Bull: "Op de achtergrond werkte het team heel hard, het was geweldig. Ze zetten de structuur op om te groeien. Ik had zeker een geweldige tijd, maar als ik terugkijk, had ik liever een supersnelle wagen gehad, dan de situatie waarin marketing en feestje voorop stonden."

Trots

Liuzzi kijkt echter wel met een goed gevoel terug op zijn periode bij de Oostenrijkse renstal. De huidige steward is toch wel trots: "Ik ben altijd trots en blij met wat er is bereikt in die tijd, omdat wij de basis hebben gelegd. Maar daarna, als je resultaten begint te boeken, komt het politieke spelletje in het team en ik was daarin heel erg zwak. Daardoor verloor ik vaak mijn stoeltje. Maar dat hoort bij het vak, je moet in alle opzichten sterk zijn."