Nikita Mazepin kroop twee keer door oog van de naald tijdens test

Bij debutanten houden teams altijd rekening met wat extra schuivers en crashes. Wat dat betreft heeft Haas F1 Team heel wat om naar uit te kijken voor komend seizoen, met een line-up bestaande uit twee rookies. Tijdens de wintertest in Bahrein hielden Nikita Mazepin en Mick Schumacher zich echter keurig staande. Ze reden in ieder geval geen schade.

Mazepin kroop wel twee keer door het oog van de naald tijdens de drie testdagen in Bahrein, zo gaf de Rus na afloop van de testweek toe. Zo was er de opmerkelijke boordradio waarbij hij riep: "Hahaha, ik crashte bijna op Lewis Hamilton." Hamilton was op de derde van drie testdagen net zelf gespind bij het opkomen van het rechte stuk en bij zijn uitwijkende manoeuvre verloor Mazepin bijna de controle over zijn auto.

De Haas F1 Team-coureur verklaarde zijn reactie op dat moment zelf via zijn social media-kanalen. "Wow, ik had een angstig moment met Lewis tijdens mijn racesimulatie. De banden waren aan het eind van hun Latijn en ik ben blij dat we elkaar niet geraakt hebben. Mijn reactie was hoe het klinkt om opgelucht te zijn om niet te crashen."

Een dag eerder botste hij bijna op Antonio Giovinazzi. Mazepin spinde, maar het was een bewuste actie, verklaarde de Rus. "Het is bekend dat je in de Formule 1 veel downforce verliest als je vlak achter een andere deelnemer rijdt. Dat wilde ik wel even ervaren en dat is gelukt, al ging het bijna gepaard met een crash vanwege een rukwind. Dat was ook wel een zorgwekkend moment, maar wel goed om even aan den lijve te ondervinden."

Het moment tussen Mazepin en Hamilton op de slotdag van de test in Bahrein: