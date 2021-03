Ochtend Update F1 test dag 3: Perez snelste, Leclerc tweede en Norris derde

Red Bull Racing topt opnieuw een F1 test sessie. Sergio Perez sloot de derde ochtendsessie als snelste af, met Charles Leclerc en Lando Norris daar achter.

De Mexicaan wist deze rondetijd neer te zetten op de zachte C4-band. Achter hem zetten Charles Leclerc en Lando Norris hun rondetijden neer op een hardere C3-band.

Het was vrijwel de eerste keer dit weekend dat Sergio Perez zachtere banden heeft geprobeerd, aangezien hij gisteren vrijwel alleen maar de witte en gele banden heeft gebruikt. Ook zagen we dat Red Bull Racing herhaaldelijk hun pitstops oefenden. Sergio Perez zal de RB16B overdragen aan Max Verstappen, die de laatste kilometers voor Red Bull zal maken.

Valtteri Bottas ervaarde een probleemvrije ochtendsessie, maar heeft geen competitieve rondetijd neergezet. Hij zal de W12 overdragen aan Lewis Hamilton.

George Russell is de enige coureur die ook de middagsessie zal rijden, alle andere teams zullen hun coureurs wisselen. Voorspeld is dat veel teams met name in het laatste uur gaan focussen op kwalificatie-runs, waarbij de zachtste banden gebruikt gaan worden. Voorzichtig kan er dan gekeken gaan worden naar een eventuele pikorde, maar het is uiteraard niet bekend wat voor krachtbron-modi er worden gebruikt en hoeveel brandstof er aan boord zit. Om 13:00 Nederlandse tijd begint de laatste wintertest-sessie van 2021.