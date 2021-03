Sergio Perez maakte vorige maand zijn officieuze debuut namens Red Bull Racing. De Mexicaan, overgekomen van Racing Point als opvolger van Alexander Albon, kroop op 22 februari eerst in een RB15 uit 2019 en later die week mocht hij ook de nieuwe RB16B aan de tand voelen. Red Bull Racing gunt in de nieuwste aflevering van Behind the Charge een blik achter de schermen bij de eerste ronden van Perez voor zijn nieuwe werkgever.