Dopingagentschap WADA doet onderzoek naar livery Haas F1

Haas F1 Team kan er toch nog niet helemaal gerust op zijn dat ze de vorige week gepresenteerde kleurstelling komend seizoen mogen gebruiken. De internationale autosportbond FIA heeft de livery voor de VF-21 wel goedgekeurd, maar dopingagentschap WADA is een onderzoek gestart om te kijken of de Amerikaanse renstal met de onthulde kleurstelling geen regels overtreedt.

Russische atleten en teams mogen tot en met 16 december 2022 niet onder de vlag van Rusland deelnemen aan grote internationale kampioenschappen. Die straf geldt ook voor de Formule 1. De straf is een gevolg van het door de staat gestuurd dopingsysteem dat de Russen voor de Olympische Winterspelen in eigen land in 2014 in Sotsji hadden opgetuigd.

Haas F1 Team heeft door de komst van de Russische coureur Nikita Mazepin en diens sponsor Uralkali gekozen voor een livery in de kleuren van de vlag van Rusland. De FIA is daar al mee akkoord gegaan, maar wereldantidopingagentschap WADA kon in een eerste reactie niet aangeven of dit terecht was. De organisatie doet nu zelf onderzoek, bevestigde een woordvoerder aan Racefans.net.

Teambaas Günther Steiner zei vorige week over de nieuwe kleurstelling: "Het is duidelijk dat we de Russische vlag niet als de Russische vlag mogen gebruiken, maar we kunnen wel die kleuren op een auto gebruiken. Het gaat er om dat een atleet niet de Russische vlag mag tonen en niet het team. Het team is namelijk Amerikaans."