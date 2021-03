Russell verwacht dit jaar een "zeer interessante beslissing" te maken omtrent zijn toekomst

George Russell verwacht dat hij een "zeer interessante beslissing" zal gaan maken indien hij niet de mogelijkheid krijgt on Lewis Hamilton te vervangen in 2022. Aangezien Lewis Hamilton de laatste coureur was die zijn contract had getekend, was er voorheen veel speculatie dat Russell degene was die het lege Mercedes-stoeltje zou bemachtigen. Echter, zowel Russell zelf als het Williams-team ontkenden dit, aangezien Russell gewoon een contract had bij Williams in 2021.

Vorig seizoen mocht Russell al één keer proeven hoe het is om in een dominante auto te rijden. Hij kwalificeerde meteen op de eerste startrij en kon - als hij geen pech had - de race gemakkelijk winnen. Echter, Russell vertelt dat hij niet denkt aan een mogelijkheid om full-time voor Mercedes te gaan rijden als Lewis Hamilton zijn vervanger.

"Toto heeft me beloofd dat ik altijd degene zou zijn die de kans krijgt als zij vinden dat ik het verdien", zo vertelt Russell. "Ze hebben me altijd verteld dat ik onderdeel uitmaak van hun toekomst. Wanneer dat ook zal zijn, nogmaals, is wanneer zij vinden dat ik er klaar voor ben."

"Veel mensen denken dat Hamilton volgend jaar al vervangen een logische stap voor mij is", zo vertelt Russell verder. "Maar dingen veranderen heel snel in motorsport - voornamelijk in de Formule 1. Dat is waarom ik er eigenlijk niet aan denk."

"Ik heb vorig seizoen kunnen meemaken hoe het is om vooraan in het veld te rijden, maar ik focus me liever op het heden - om zo sterk mogelijk voor de dag te komen in Bahrein", zo vertelt Russell verder. "Als ik resultaten lever op het circuit, en ik me op het zelfde ontwikkelingspad blijf begeven, dan denk ik dat die kans voor de toekomst er vanzelf wel komt - voor nu ben ik een Williams-coureur."

"Zoals het er nu voor staat - met de investering van Dorilton - denk ik niet dat we dit jaar laatste gaan finishen in het klassement zoals we de laatste drie jaar hebben gedaan. Ik zie een hele positieve toekomst hier", zo voorspelt Russell. "Ik denk dat ik een erg interessante beslissing kan maken tegen het middelpunt van het seizoen, maar voor nu denk ik daar nog niet aan. Het volgende seizoen is immers nog meer dan een jaar van ons verwijderd."

"Het enige wat ik zelf in de hand heb is hoe ik presteer op de baan met het materiaal wat ik tot mijn beschikking heb. Elke week wil ik het beste uit mijzelf halen, wat er verder daarmee gebeurt, heb ik niet in handen", zo concludeert George Russell.