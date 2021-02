Nikita Mazepin laat stoeltje op maat maken bij Haas F1 Team

Debutant Nikita Mazepin is eindelijk in de gelegenheid geweest om een bezoek te brengen aan de fabriek van Haas F1 Team in Banbury. Door de geldende reisrestricties was het voor de jonge Rus niet mogelijk geweest om eerder bij zijn Amerikaanse werkgever langs te gaan.

Mazepin en Haas F1 Team maakten gelijk van de mogelijkheid gebruik om een zogenaamde seatfitting te verrichten - een stoeltje schuimen. Dat komt geen moment te vroeg, over minder dan een maand vindt al de enige wintertest ter voorbereiding op het nieuwe seizoen plaats.

In Bahrein krijgen de teams en coureurs van 12 tot en met 14 maart drie testdagen om zich te prepareren voor de nieuwe jaargang. Voor een rookie als Mazepin is dat erg weinig, daarom is het van belang dat hij geen kostbare tijd verspeelt omdat zijn zitje niet optimaal is.