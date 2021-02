Williams verwelkomt OMP Racing als nieuwe partner voor 2021

Het team van Williams heeft een nieuwe partner aan zich weten te binden. Het gaat om OMP Racing, ontwerper en producent van veiligheidscomponenten voor raceauto's en van veiligheidskleding voor coureurs. Het bedrijf zal Williams komend seizoen dan ook voorzien van dat soort producten. De overeenkomst geldt voor meerdere jaren.

Tim Hunt, marketingdirecteur bij Williams: "OMP Racing is een van de marktleiders als het gaat om hoogwaardige performance kleding voor autosport en het doet ons deugd dat we een meerjarige overeenkomst met hen gesloten hebben. In de Formule 1 telt elk detail en we weten zeker dat de technologie van OMP, gedragen door onze rijders of ons personeel of gemonteerd in onze auto, het team zal helpen om op het hoogste niveau te presteren."

Paolo Delprato van OMP Racing voegt toe: "Voor OMP betekent de samenwerking met Williams een hervatting van een hoofdstuk uit onze geschiedenis. We hebben in de jaren negentig van de vorige eeuw voor het eerst met deze renstal samengewerkt. Williams is een historische naam in de Formule 1 en het is dan ook speciaal om de handen weer ineen te slaan met hen. De focus ligt op onderzoek, technologie, aandacht voor details en een ongeëvenaarde honger om weer succesvol te zijn. We kijken uit naar onze samenwerking met Williams komend seizoen en de seizoenen daarna."