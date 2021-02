Red Bull is met Perez en Verstappen niet meer het speeltje van Mercedes

Red Bull zal in staat zijn om te strijden met Mercedes in plaats van alleen maar het 'speeltje' van Mercedes te zijn nu Sergio Perez bij het team is betrokken. Dat is de mening van de voormalige F1-coureur Robert Doornbos. Red Bull verloor Daniel Ricciardo aan Renault aan het einde van het seizoen 2017 en tekende Pierre Gasly als zijn vervanger, maar liet hem halverwege het seizoen vallen ten gunste van Alex Albon.

De komst van Albon leverde ook niet de resultaten op die het team wilde: de Thaise Brit werd na het seizoen 2020 gedegradeerd tot reservecoureur. In zijn plaats heeft Red Bull voormalig Racing Point-coureur Sergio Perez gecontracteerd.

Doornbos gelooft dat de komst van de Mexicaan de sleutel zal zijn om Red Bull in staat te stellen een strategiespel met Mercedes te spelen, aangezien het team twee sterke coureurs zal hebben die de leiding zullen nemen.

De Rotterdammer: "Met Perez gaat er een wereld voor Red Bull open. Ik zeg niet dat hij meteen verdomd snel zal zijn. Ik denk ook niet dat de kwalificatie per se het sterkste punt van Perez is, maar met tien jaar ervaring met verschillende teams heeft hij een talent ontwikkeld om op zondag te pieken."

"Dat is ook waar Red Bull naar op zoek was, zodat ze een wedstrijd met Mercedes kunnen spelen, in plaats van het speeltje van Mercedes te zijn. Dus je zult daar het verschil merken."