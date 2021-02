'Williams in zee met voormalig Haas F1-sponsor Rich Energy'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de woorden van Rich Energy-topman William Storey over een terugkeer in de Formule 1 geen grootspraak of publiciteitsstunt zijn. De verhalen gaan namelijk dat de energiefabrikant zich voor 2021 als titelsponsor aan het team van Williams gaat verbinden. Een officiële aankondiging zou aanstaande zijn.

Rich Energy was in 2019 geldschieter bij Haas F1 Team, maar dat draaide uit op een fiasco. Na tegenvallende resultaten stuurde de energiedrankenfabrikant zelf een tweet de wereld in waarin ze het contract met de Amerikaanse renstal opzegden, volgens Storey het gevolg van een interne coup. De geldkraan ging dicht en in september verdwenen de logo's van Rich Energy van de auto's van Haas F1.

Storey herstelde de verhoudingen binnen Rich Energy en greep weer de macht, en in de aanloop naar het komende seizoen strooien hij en zijn bedrijf met berichten over een comeback in de Formule 1. "Bijna twee jaar geleden werd de Rich Energy Haas F1-auto voor het eerst opgestart. We kijken met gemengde gevoelen terug op ons debuut in de Formule 1 en we kijken ernaar uit om meer succesvol te zijn in onze tweede poging", luidde vorige week nog een tweet.

Lang was onduidelijk om welk team het zou gaan voor de herkansing van Rich Energy in de koningsklasse van de autosport. Williams lijkt nu de belangrijkste gegadigde om in zee te gaan met de energiedrankenfabrikant, volgens sponsoring specialisten Decalspotters. In de winter van 2018 onderhandelde Rich Energy ook al met Williams, maar toen ketste de deal op het laatste moment af en sloeg de firma uiteindelijk de handen ineen met Haas F1 Team.