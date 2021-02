Rich Energy blijft hinten naar nieuw avontuur in de Formule 1

Rich Energy, de voormalige sponsor van Haas F1 Team, blijft signalen verspreiden dat het binnenkort met nieuws over een terugkeer in de Formule 1 komt. De energiedrankenfabrikant vertrok tijdens het seizoen 2019 alweer als titelsponsor van de Amerikaanse renstal vanwege achterstallige betalingen en een interne machtsstrijd.

Nu de rust is wedergekeerd met de flamboyante William Storey als frontman richt Rich Energy de pijlen weer op de koningsklasse van de autosport. "Bijna twee jaar geleden werd de Rich Energy Haas F1-auto voor het eerst opgestart. We kijken met gemengde gevoelen terug op ons debuut in de Formule 1 en we kijken ernaar uit om meer succesvol te zijn in onze tweede poging", verkondigde de firma deze week op Twitter.

Een terugkeer bij Haas F1 Team is niet uitgesloten. William Storey is immers fan van de door de Amerikaanse renstal aangetrokken rookie Nikita Mazepin. "Gene Haas heeft een fout begaan door zich tegen mij te keren na misleidende informatie die verstrekt werd door een aantal investeerders. Hij heeft echter geweldig werk geleverd met zijn line-up voor 2021, Nikita Mazepin en Mick Schumacher zijn beiden enorme talenten. Mazepin is in mijn ogen een toekomstig wereldkampioen."