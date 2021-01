Perez wil Red Bull-eigenaar terugbetalen voor unieke kans

Sergio Perez heeft na tien seizoenen in de Formule 1 eindelijk zijn droomtransfer gemaakt. De Mexicaan gaat van Racing Point naar Red Bull Racing, waar hij de teamgenoot van Max Verstappen wordt. De Red Bull-familie is nog onbekend terrein voor Perez, maar hij wist al het één en ander over het Red Bull-team. In The Talking Bull-podcast legde Perez uit dat hij en Christian Horner al eerder hebben samengewerkt.

In de jaren voordat Perez F1 reed, waren Horner en Perez al vrienden. "Ik kende Christian toen al. Mijn eerste seizoen in GP2 was bij hem in Arden. Ik bracht toen niet veel tijd met hem door. Hij nodigde me wel uit bij hem thuis. Het is bizar om te denken dat we nu weer samenwerken. Het is een fijne man om mee samen te werken en hij is een goede teamleider. Ik zie nu al dat we het samen leuk gaan hebben."

Perez legde uit dat hij niet verwachtte ooit voor een topteam als Red Bull te rijden. Dat het nu wel is gebeurd is hij dolblij mee, want Red Bull sprak hem altijd al heel erg aan: "Ik heb het altijd een fantastisch merk gevonden."

"Ik had al een kleine kans bij een topteam met McLaren, maar het lukte toen niet. Ik heb veel tijd doorgebracht met Aston Martin, zoals het nu heet, en dat voelde echt als een familie. Nu ik met Red Bull rijd, is het weer echt een fantastisch moment. Ik moet nog veel mensen leren kennen, maar het is ook een kans die ik heb gekregen vanwege het harde werk dat ik de afgelopen 15 jaar heb gedaan."

"Ik zal die kans met beide handen aangrijpen. Dit soort kansen krijg je maar één keer in je leven. Ik weet zeker dat we een succesvol seizoen gaan hebben. Zo kan ik Christian, Mateschitz en Helmut terugbetalen voor deze unieke kans", besloot Perez.