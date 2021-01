Sergio Perez brengt eerste bezoek aan fabriek van Red Bull Racing

Sergio Perez is in Milton Keynes voor een eerste bezoek aan de fabriek van zijn nieuwe werkgever Red Bull Racing. De Mexicaan is eind vorig jaar aangetrokken door de Oostenrijkse renstal om komend seizoen een gooi te doen naar de titels. Perez moet Max Verstappen meer partij bieden dan Alexander Albon deed en bovenal constanter presteren dan zijn voorganger.

Deze week markeert het officiële startsein van het nieuwe hoofdstuk van de ervaren Mexicaan in de Formule 1. Ondanks een doorlopend contract bij Racing Point/Aston Martin leek hij buiten de boot te vallen toen dat team Sebastian Vettel vastlegde voor 2021. De verbintenis van Perez ging door de papierversnipperaar en hij moest alle zeilen bijzetten om elders onderdak te vinden.

Geluk bij een ongeluk was dat Albon bij Red Bull Racing niet voldeed aan de verwachtingen, waardoor Perez toch nog een nieuwe kans bij een topteam krijgt. De Mexicaan behoorde tot het opleidingsprogramma van Ferrari en reed eerder al een jaar voor McLaren, maar komend seizoen mag hij namens Red Bull Racing laten zien wat hij echt allemaal in zijn mars heeft.