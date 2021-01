Officieel: Roy Nissany ook in 2021 test- en reserverijder bij Williams

Het team van Williams heeft het contract met test- en reserverijder Roy Nissany met een jaar verlengd. De 26-jarige Israëlier vervulde die rol ook in 2020, naast een seizoen racen voor Trident in de Formule 2. In het voorportaal van de Formule 1 scoorde hij vijf punten, resulterend in de negentiende plaats in het kampioenschap. Namens Williams kwam hij in actie tijdens vrijdagtrainingen in Spanje, Italië en Bahrein. Tevens testte hij na het seizoen in Abu Dhabi voor de Britse renstal.

Nissany mag zich voor 2021 verheugen op wederom drie keer een vrije training, plus een testdag in de aanloop naar het nieuwe seizoen. Opvallend, aangezien de voorbereiding slechts bestaat uit één wintertest en dus maar drie testdagen in totaal. Een van die testdagen is al gereserveerd voor Nissany, waardoor reguliere coureurs George Russell en Nicholas Latifi het met één testdag ieder moeten doen.

"Ik ben echt vereerd om bij Williams te blijven", aldus Nissany. "Sinds we samenwerken hebben we op meerdere vlakken enorme progressie geboekt. Naast de vrijdagtrainingen zijn we achter de schermen ook zeer productief geweest. Door me zoveel mogelijk toe te wijden tot het team heb ik mijn kwaliteiten en capaciteiten als coureur weten te verbeteren. Ik ben vastberaden om op dezelfde voet verder te gaan in 2021."

Williams-teambaas Simon Roberts voegt toe: "Het doet me deugd dat Roy bij Williams blijft als test- en reservecoureur, waardoor we voort kunnen borduren op het werk van vorig jaar. Als team zijn we zeer tevreden met de bijdrages die hij heeft geleverd, zowel op de baan als in de simulator in Grove. Daarmee heeft hij geholpen om de rondetijden van de FW43 te verbeteren. Roy is ook gegroeid als rijder en we twijfelen er niet aan dat hij deze stijgende lijn dit jaar door zal trekken."