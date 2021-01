Sluiten Sauber en Renault elkaar in de armen voor 2022?

Het Formule 1-team van Sauber gaat voor 2022 mogelijk in zee met Renault als motorenleverancier. Dat zou direct ook het einde inluiden van de samenwerking met Ferrari en de naamgeving door Alfa Romeo. Het contract tussen Sauber en Ferrari loopt na dit jaar af en de geruchten gaan dat de Zwitserse renstal overweegt om over te stappen op Renault-motoren.

Daar liggen meerdere redenen aan ten grondslag. Zo zou de intensievere samenwerking tussen Ferrari en Haas F1 Team een teken zijn dat de relatie tussen Ferrari en Sauber langzaam maar zeker verwatert. Voor Renault geldt dat ze vanaf dit jaar nog maar één team van krachtbronnen voorzien, namelijk het eigen fabrieksteam Alpine. De Franse autofabrikant heeft voldoende capaciteit om aan meer renstallen motoren te leveren en het zou zonde zijn om die niet te benutten.

Frederic Vasseur

Bovendien heeft Sauber/Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur een verleden bij Renault. Hij was in 2016 teambaas van de Franse renstal en heeft nog goede contacten binnen het Franse merk. Voor Renault/Alpine biedt een eventuele samenwerking met Sauber de mogelijkheid om meer zichtbaar te zijn en meer technische data te vergaren.

Ook op gebied van coureurs staat er nogal wat te gebeuren bij Sauber. Kimi Raikkonen gaat een keer met pensioen en zonder Ferrari-steun zal ook Antonio Giovinazzi zijn stoeltje kwijtraken. In ruil voor motoren kan Renault dan een plaatsje eisen voor een van de talenten uit het opleidingsprogramma, zoals bijvoorbeeld Guanyu Zhou, Christian Lundgaard of Oscar Piastri, terwijl Vasseur zich zelf over de carrière van Theo Pourchaire ontfermt.

Stellantis

De verhalen over een mogelijke samenwerking tussen Sauber en Renault sluiten ook aan bij eerdere berichtgeving dat de aanwezigheid van Alfa Romeo in de Formule 1 de dupe wordt van de nieuwe fusie tussen Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en Groupe Peugeot SA (PSA), genaamd Stellantis. Het is immers nog maar zeer de vraag of de nieuwe directie van deze gefuseerde bedrijven de Formule 1-activiteiten van Alfa Romeo voort wil zetten.