Max Verstappen in 2022 samen met George Russell bij Mercedes?

Als Lewis Hamilton besluit om na komend seizoen te stoppen met de Formule 1, dan zet Mercedes vol in op de komst van Max Verstappen voor 2022. Dat schrijft Alessandro Gargantini namens Autosprint. Het is publiek geheim dat Mercedes-teambaas Toto Wolff zeer gecharmeerd is van Verstappen en de Nederlander zou bovenaan zijn verlanglijstje staan bij een eventueel vertrek van Hamilton.

Verstappen zou dan vanaf 2022 een duo moeten gaan vormen met George Russell, het talent uit de Mercedes-opleiding dat nu nog voor Williams uitkomt. Dit zou betekenen dat Valtteri Bottas begint aan zijn laatste jaar in dienst bij de Duitse renstal. De teamleiding van Mercedes zou tot de conclusie zijn gekomen dat de Fin niet het niveau heeft om het team bij de hand te nemen en voor 2022 sowieso voor Russell kiezen. Maar is dat dan naast Hamilton of naast Verstappen?

Sergio Perez

Dat Sergio Perez door Red Bull Racing is aangetrokken voor 2021, beschouwt Gargantini als een teken aan de wand. Ook Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko is op de hoogte van de interesse van Mercedes voor Verstappen. Zo zou de Nederlander in 2013 al een voorcontract bij Mercedes getekend hebben, nog voordat hij zich aan het opleidingstraject van Red Bull verbond.

Met Perez heeft Red Bull Racing een ervaren en solide kracht in huis, mochten ze Verstappen na 2021 kwijtraken. In het talentenprogramma van Red Bull zit momenteel niemand die ook maar enigszins in de buurt komt van Verstappen. Door Perez te contracteren hebben ze iemand achter de hand die bewezen heeft constant te zijn en zijn kansen altijd te maximaliseren. Dan kunnen ze de Mexicaan koppelen aan een talent dat zich in zijn schaduw verder kan ontwikkelen en kan ontpoppen tot nieuwe Red Bull-ster. Pierre Gasly zou als eerste in aanmerking komen, maar wie weet maakt Yuki Tsunoda komend seizoen wel een verplettende indruk.

Max Verstappen

Het is overigens zeer de vraag of Max Verstappen zelf wel happig is om de overstap naar Mercedes te maken. De Nederlander heeft zich al meermaals zeer loyaal richting Red Bull getoond. Veel zal afhangen van hoe het komende seizoen verloopt. Als Red Bull Racing het gat naar Mercedes weet te dichten en een serieuze gooi naar de titels doet, verkleint dat de kans op een vertrek van Verstappen. Maar rijdt de Oostenrijkse renstal weer kansloos achter de zilverpijlen aan, wellicht dat de Nederlander dan wel besluit om zijn heil elders te zoeken.

Alles valt en staat echter met wat Hamilton besluit. De Brit heeft momenteel überhaupt geen contract, ook niet voor komend seizoen. Bij Mercedes gaat iedereen er vanuit dat het voor 2021 in elk geval goed komt. Hoe het jaar 2022 er dan uit gaat zien, dat krijgt op een later moment gestalte.