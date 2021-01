Max Verstappen: "Je moet je teamgenoten vermorzelen"

Sergio Perez kan zijn borst natmaken, want bij Red Bull Racing komt hij naast Max Verstappen te rijden. De Nederlander staat erom bekend genadeloos te zijn voor zijn teamgenoten. Zo was het stoeltje naast Verstappen de voorbije jaren te hoog gegrepen voor zowel Pierre Gasly als Alexander Albon. Komend seizoen mag Perez proberen zich staande te houden naast de tienvoudig Grand Prix-winnaar.

Verstappen brengt alleen maar een les van vader Jos Verstappen in de praktijk. "Mijn vader heeft me geleerd dat je altijd je teamgenoten moet vermorzelen", citeert Speedweek.com de Nederlander. "Je moet gewoon sneller zijn dan je stalgenoot. Ik weet zeker dat Sergio er net zo over denkt. Dat vind ik alleen maar goed, op die manier kunnen we samen het hele team naar voren stuwen zoals dat ging toen Daniel Ricciardo hier nog reed."

Met Ricciardo is gelijk de teamgenoot genoemd die tot nu toe het best opgewassen was tegen Verstappen. "Het zwaarst heb ik het met Daniel gehad, sowieso aan het begin", vervolgt de Red Bull Racing-coureur. "Naarmate de tijd vorderde, leerde ik meer bij en wist ik beter wat ik nodig had om het maximale uit de auto te halen. Van alle teamgenoten die ik heb gehad, zat Daniel het dichtst bij mij in de buurt. Maar uiteindelijk heb ik ook hem verslagen en dat is goed."

Sergio Perez

Nu krijgt hij dus te maken met Perez als teamgenoot. Red Bull-motorsportbaas Helmut Marko legde aan Auto Motor und Sport uit waarom de Mexicaan de voorkeur kreeg boven Nico Hülkenberg. "We zullen pas komend seizoen weten hoe goed ons duo is ten opzichte van de rijders van Mercedes. Perez heeft in de tweede helft van afgelopen seizoen in ieder geval van zich doen spreken. Hij manoeuvreert zich altijd in een goede uitgangspositie en heeft een uitstekend gevoel voor zijn auto en de race. Sergio heeft zich gedurende het seizoen kunnen bewijzen, iets wat Nico Hülkenberg niet kon."