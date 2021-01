Nicholas Latifi geeft zichzelf een 5 op het onderdeel kwalificeren

Williams-coureur Nicholas Latifi vindt dat hij maar matig heeft gepresteerd tijdens de kwalificaties in zijn debuutseizoen in de Formule 1. De Canadees wist teamgenoot George Russell geen enkele keer te kloppen op zaterdag en kwalificeerde zich alleen voor de Grand Prix van Sakhir als beste Williams-rijder, maar toen was rookie Jack Aitken zijn tijdelijke stalgenoot.

Dat moet beter, beseft Latifi. "Op het onderdeel kwalificeren zou ik mezelf een 5 geven", blikt hij terug op zijn eerste jaar op het hoogste niveau. "Het is geen geheim dat ik dat aspect moet verbeteren. Tijdens kwalificaties is het zaak om alles bij elkaar te brengen en afgelopen seizoen is me dat niet vaak gelukt. Ik bleef geregeld achter met het gevoel dat er meer in had gezeten, maar om uiteenlopende redenen slaagde ik er niet in om dat eruit te halen."

"Als je een foutje maakt tijdens je snelle ronde, is de hele run gelijk naar de knoppen. Maar het kan ook het gevolg zijn van de voorbereiding, bijvoorbeeld als je gedurende de out lap niet genoeg temperatuur in de banden hebt weten te krijgen. Slechts een paar keer had ik het gevoel dat ik het maximale eruit had gehaald. Veel vaker had ik graag nog een ronde gedaan, wetende dat er meer in had gezeten. Dat was wel frustrerend."

Tonsillitis

Latifi had bijna een Grand Prix moeten missen vanwege tonsillitis - ontstoken keelamandelen. "Ik kampte tijdens het weekend in Barcelona met tonsillitis. Even was ik bang dat ik besmet was met Covid-19 omdat ik ook lichte koorts had, maar dat konden we na een negatieve test uitsluiten. Ik voelde me verschrikkelijk, mijn hele lichaam deed pijn en ik wilde bijna niet racen. Ik was vastberaden om toch van start te gaan, dus we spraken met het team af dat ik zou stoppen als de symptomen zouden verergeren. Gelukkig begon ik me naarmate de race vorderde beter te voelen. Alleen was de keelpijn bijna niet te harden, ik geef de pijn die ik toen voelde een 9."