Mazepin houdt stress-levels in toom met leugendetector

Nikita Mazepin zal volgend jaar zijn debuut maken in de Formule 1. Daar zal hij naast Mick Schumacher rijden voor het Haas F1 team. Hoewel de Rus inmiddels al als veteraan wordt gezien in de junior-klassen, is hij pas 21 wanneer hij zijn debuut zal maken in de koningsklasse van de autosport. Hij geeft aan werkelijk alles te doen om veerkrachtig te zijn, met name op mentaal gebied.

In een interview met het Russische Match TV geeft Mazepin aan om veel aandacht te geven aan zijn fysieke voorbereiding voor de Formule 1. Echter, hij geeft ook aan het mentale aspect niet te vergeten. Zo heeft hij de afgelopen drie jaar veel tijd doorgebracht met een coach die nauw verwant is aan het team van Ferrari.

"We bereiden ons voor met sensoren die gelijk zijn aan die in een leugendetector", zo vertelt Mazepin. "Dat betekent dat we veel informatie vergaren uit het lichaam, en proberen die in toom te houden met bepaalde handelingen zoals verschillende manieren van ademhalen. We doen dat om stress tegen te gaan, wat bijvoorbeeld optreedt aan het begin van een race wanneer je positie moet verdedigen."