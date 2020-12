Mick Schumacher: "Ik heb niets met Mazepin-affaire te maken"

Mick Schumacher zegt dat hij niets te maken heeft met de controverse rond zijn Haas-teamgenoot voor 2021. Geruchten in de paddock doen de ronde dat Mazepin wordt ontslagen door Haas, nog voordat hij maar één meter heeft gereden voor zijn nieuwe team en zijn F1-debuut kan maken.

De 21-jarige Rus ligt onder vuur vanwege een bericht op social media waarin hij naar verluidt een vriendin betastte. Sponsoren en partners van het Amerikaanse team willen niet geassocieerd worden met Mazepin en voeren de druk op Gene Haas en Gunther Steiner op.

Mick Schumacher benadrukt dat hij er niets mee te maken heeft: "Dit heeft niets met mij te maken. Ik weet zeker dat het team voor alles zorgt. Het is mijn zorg niet. Ik concentreer me op mezelf en probeer de best mogelijke resultaten te behalen terwijl ik zo nauw mogelijk met het team samenwerk."

Teambaas Gunther Steiner heeft gezegd dat hij de zaak 'zeer serieus' neemt: "Het is mogelijk dat jullie nooit zullen horen wat voor straf hij van ons krijgt, want we willen het intern privé afhandelen."

Instagram-profielen aangepast

Gebruikers op sociale media merkten dat hij op het Instagram-profiel van Mazepin zichzelf nu 'Racing Driver' noemt in plaats van 'Haas F1 Racing Driver'. Tegelijkertijd is het profiel van Pietro Fittipaldi ook aangepast: "Haas F1-coureur".