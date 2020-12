Alonso mikt bij terugkeer op podiumplaatsen met Alpine

Fernando Alonso mikt op het podium voor zijn fulltime terugkeer naar de Formule 1 volgend jaar. De Spanjaard, die zijn titelwinnende auto uit 2005 in Abu Dhabi demonstreerde, keert in 2021 terug met Renault - als het team Alpine wordt.

Tegen het Spaanse Cadena Ser zei Alonso: "Ik ben benieuwd naar de nieuwe auto. De Alpine-auto kan heel mooi zijn, mijn vader had een blauwe Alpine toen hij jong was."

Alonso, die zowel dit jaar als in 2019 een sabbatical heeft gehad, zei dat hij onder de indruk was dat zowel Daniel Ricciardo als Esteban Ocon in 2020 podiumplaatsen behaalden.

"De resultaten zijn beter dan verwacht. Ik had vertrouwen in het team voordat ik tekende, en dat was voordat het seizoen begon. Maar de resultaten zijn redelijk positief. De lijn naar boven is ingezet, wat goed is in termen van moreel en om het momentum mee te nemen naar volgend jaar en vooral in 2022, wanneer de regelgeving verandert."

Toen hem werd gevraagd naar zijn doelen voor 2021, antwoordde Alonso: "Ik heb niets met betrekking tot posities of resultaten, maar het zou leuk zijn om op het podium te komen zoals ze dit jaar hebben gedaan. Het lijkt erop dat er dit jaar meer opties waren dan in voorgaande jaren, maar ik ben me er ook van bewust dat deze podia eerder het gevolg waren van pech bij Mercedes dan van pure prestaties."

"Maar laten we 2021 zien als een jaar van voorbereiding en in 2022 heb ik de droom om weer races te kunnen winnen."