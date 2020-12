Sir Frank Williams opgenomen in het ziekenhuis maar wel stabiel

Sir Frank Williams bevindt zich in een stabiele toestand in het ziekenhuis, zei zijn familie in een verklaring. De 78-jarige oprichter van Williams Formule 1 was vorig jaar 50 jaar teambaas en won tussen 1980 en 1997 negen wereldkampioenschappen voor constructeurs, waarbij zijn coureurs in dezelfde periode zeven individuele titels opeisten.

Sir Frank en zijn familie, inclusief dochter Claire die sinds 2013 als adjunct-teambaas het team onder haar leiding had, verlieten de Formule 1 na de Grand Prix van Italië begin september nadat ze de verkoop van het team aan de Amerikaanse investeringsmaatschappij Dorilton Capital hadden afgerond.

Dinsdag gaf de familie Williams een verklaring: "Sir Frank Williams is onlangs opgenomen in het ziekenhuis, waar hij momenteel in een stabiele toestand verkeert. De medische toestand van Frank is een privéaangelegenheid en daarom zal de familie op dit moment geen verdere details vrijgeven. We vragen u om de privacy van het gezin te respecteren. Het team zal te zijner tijd een nieuwe update uitbrengen."

Sir Frank gebruikt een rolstoel sinds een auto-ongeluk in 1986 en hij begon zijn werklast in de Formule 1 in 2012 te verminderen toen hij aftrad uit het bestuur van Williams, waarbij Claire het stokje overnam als de familievertegenwoordiger. Een jaar later werd ze benoemd tot plaatsvervangend teambaas, die zorgde voor de dagelijkse gang van zaken.

Sir Frank bracht in 2016 een tijd door in het ziekenhuis om te herstellen van een longontsteking en stopte vervolgens met reizen naar races, hoewel hij vorig jaar een zeldzame verschijning maakte tijdens de Britse Grand Prix.

Gezondheidsproblemen

In april van dit jaar gaf Claire een update over de gezondheid van haar vader tijdens de lockdown, op het hoogtepunt van de eerste golf van de wereldwijde pandemie. "Hij maakt het heel goed", zei ze destijds tegen Sky Sports F1. "Frank zit in de categorie met een hoog risico, hij is 78 en met de gezondheidsproblemen die hij heeft, zit de arme man al langer vast dan wij. Hij zit al een week of 8 opgesloten."

“Hij heeft fantastische verzorgers en woont in de fabriek. Hij wordt omringd door zijn auto's en dergelijke. Hij is in uitstekende vorm en ik hoop dat dat zo blijft. Ik mis hem vreselijk. Ik confronteer hem elke dag met mijn kleintje waar hij van houdt, maar ik denk dat papa soms met rust gelaten wil worden."

"Hij zei me dat ik laatst moest 'verdwalen' toen ik hem onderbrak terwijl hij naar een herhaling van een rugbywedstrijd zat te kijken, dus dat zegt ons alles wat we moeten weten! Met vader gaat het goed."