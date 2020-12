Helmut Marko meent dat de beslissing rondom Albon "nog voor kerst" wordt gemaakt

Ook het neutrale oog weet dat Alexander Albon niet het seizoen gehad waar hij op gehoopt had. In geen enkel Formule 1-weekend had hij de snelheid die zijn teamgenoot had, en vaak reed hij ook ver onder het tempo waar zijn wagen toe in staat was. Dit heeft ervoor gezorgd dat zijn toekomst tot op de dag van vandaag nog niet is vastgesteld. Zo zijn de plekken naast Max Verstappen en Pierre Gasly als enige niet opgenomen in de officiële entry-lijst voor 2021.

Helmut Marko meent dat de beslissing of Albon blijft of weggaat nog "voor de kerst" wordt gemaakt. Alexander Albon had met de Grand Prix van Abu Dhabi een van zijn beste races van het seizoen; de Britse Thai finishte als vierde, met slechts enkele seconden van een podiumplaats. "We nemen ook dit resultaat van hem in overweging, en zullen nog vóór de kerst met een beslissing komen", aldus de Oostenrijker.

Ook teambaas Christian Horner beaamt de timing van deze beslissing. "We hebben altijd gezegd dat we tot het einde van het seizoen zouden gaan om een beslissing te maken", aldus Horner. "Dus Alex heeft zijn sterkste race van het seizoen aan het einde, maar dat betekent wel dat we nu een compleet plaatje hebben. Vanzelfsprekend hebben we nu enorm veel data over een breed scala van circuits. We zullen dat analyseren om tot een gepaste conclusie te komen", zo vertelt Horner verder.

Horner wijst er wel op dat Albon tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi precies deed wat er van hem gevraagd werd, en dat is (in ieder geval aan het einde) dichtbij Mercedes zitten. "Het is zeker wat we verwachtten van hem, en dat was dichtbij zitten. Natuurlijk verloor hij wat tijd aan het begin achter Norris. Maar als Mercedes een twee-stop strategie zou toepassen dan zouden wij blootgesteld staan met de wagen van Verstappen. Op deze manier klopte hij deze keus voor Mercedes af", zo legt Horner uit.

Het lijkt er dus op dat we in de komende tien dagen te horen gaan krijgen wie er volgend jaar in de RB16B zit. Wel is het zeker dat als Alexander Albon niet in die RB16B zit, dan zit hij in geen één Formule 1-auto.