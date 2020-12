Ralf Schumacher: "Kan me niet voorstellen dat Hulkenberg nog in the picture is bij Red Bull"

Voormalig F1-coureur Ralf Schumacher denkt dat Perez meer kans heeft om de stoel van Albon veilig te stellen dan de andere toonaangevende kanshebber, de Duitser Nico Hulkenberg. De laatste race is gereden en de geruchten over de stoel van de Thaise Brit komen nu echt los.

Na de laatste race komt er een evaluatiemoment bij Red Bull en dat zal deze week zijn. Volgens Ralf Schumacher is het echter een uitgemaakte zaak.

De Duitser gelooft niet dat Nico Hulkenberg nog serieus een kans maakt, zo zegt hij op Sky Duitsland: "Zelfs al zou ik vanuit Duits oogpunt iets anders willen zeggen, kan ik me niet voorstellen dat Hulkenberg nog steeds een belangrijk onderwerp is bij Red Bull. Ik geloof niet dat hij nog in beeld is."

"Ik denk dat Sergio Perez eerder de plaats van Albon zal innemen volgend jaar. Albon heeft laten zien dat hij daar niet per se thuishoort", voegde Schumacher eraan toe.