Verstappen wil 2021-vloer niet testen: "Flikker toch op man!"

In 2021 is het voor teams verplicht om de hoeveelheid neerwaartse druk te verminderen, met name afkomstig van de vloer van de wagens. De FIA heeft dit in samenspraak met Pirelli gedaan, zodat de banden langer meekunnen en kunnen dealen met de huidige snelheden. Echter, dit betekent dat teams fikse veranderingen moeten toepassen aan de vloer, en sommige teams zijn er al mee bezig om dit te testen.

Red Bull Racing test tijdens het Abu Dhabi GP weekend een 2021-vloer. Er is duidelijk te zien dat er minder zogeheten 'slots' in zitten, en zullen dus minder neerwaartse druk genereren. De RB16 van Alexander Albon was de wagen met de nieuwe vloer - de RB16 van Max Verstappen had gewoon de huidige vloer.

In Formule 1 Café werd er aan Verstappen gevraagd waarom Albon degene was met de vloer, en niet Verstappen. "In eerste instantie vroegen ze aan mij of ik met die vloer wilde rijden", aldus Verstappen. "Ze zeiden: Alex moet goed in zijn ritme komen. Daarom zei ik: Flikker toch op man! Ik wil ook een keer goed aan mijn weekend beginnen!", zo vertelt Verstappen.

De Nederlander is dus vrij duidelijk in het feit dat hij wil dat zijn teamgenoot nu als test wordt gebruikt. Echter, de topmannen bij Red Bull zullen dit geen fijn idee vinden; de Britse Thai toont immers minder snelheid, alsmede het feit dat zijn toekomst bij het team nog niet zeker is en zijn data daardoor minder waardevol is.