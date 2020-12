Helmut Marko ontkent interesse Red Bull in George Russell

Sergio Perez is misschien wel de grootste kanshebber op het stoeltje naast Max Verstappen. De positie van Alexander Albon staat nog altijd onder druk en na komend weekend wordt er beslist of Albon mag blijven of dat er een andere coureur komt.

Eerder deze week bracht het Duitse RTL naar buiten dat Red Bull haar pijlen op George Russell heeft gericht. Helmut Marko ontkent dat nu ten stelligste: "Russell is geen optie voor ons. Hij heeft afgelopen zondag absoluut geweldig werk geleverd, maar verschillende coureurs zouden dat in een Mercedes hebben gedaan", zei de Oostenrijker tegen F1-Insider.

Marko heeft er zelfs meerdere argumenten voor. "Ten eerste is hij Mercedes-coureur, ten tweede wordt hij gemanaged door Toto Wolff. In ieder geval vertelde hij ons al eerder dat hij een contract voor tien jaar heeft bij Wolff. Dat is voor ons uitgesloten. We hebben zelf ook jonge coureurs waarvan we het talent willen ontwikkelen en dat talent bezitten ze ook."

Tsunoda is grappig

Eén van die talenten is Yuki Tsunoda, die komend weekend zal deelnemen aan de Young Driver Test voor AlphaTauri. Hij zal naar verwachting volgend jaar de stoel van Daniil Kvyat overnemen. "Yuki is niet alleen extreem snel en getalenteerd, hij is ook erg grappig en makkelijk in de omgang", zei Marko over zijn Japanse leerling.

Overwinning Perez heeft geen invloed

De enige vraag die overblijft is wie er in 2021 naast Verstappen rijdt. Perez heeft de afgelopen races veel indruk gemaakt, maar Marko laat zich daar niet door misleiden. "De overwinning van Sergio Perez in Bahrein heeft geen invloed op onze beslissing. We kenden de sterke en zwakke punten van de kandidaten voor dat stoeltje al eerder."

Die beslissing zal enige tijd duren. "Na de laatste race in Abu Dhabi zullen we samen gaan zitten en dan de best mogelijke beslissing nemen."