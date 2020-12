Haas-teambaas: "Mazepin moet van zijn fouten leren"

Nikita Mazepin mag enkele van de fouten die hij in de Formule 2 heeft gemaakt niet meenemen naar zijn de F1, waar hij volgend jaar zal debuteren. Dat zegt zijn toekomstig teambaas Gunther Steiner voorafgaand aan de overstap van de rijke Rus naar de Formule 1 met het kleine Amerikaanse team in 2021.

De 21-jarige veroorzaakte opschudding in Bahrein met zijn buitensporige racetactiek, waardoor hij straffen kreeg van de FIA ​​en een berisping van Daniel Ricciardo: "Wat hij deed, ging over de grens die toelaatbaar is."

Het herinnerde waarnemers aan Mazepins roekeloze gedrag in parc ferme na de race in Spa eerder dit jaar, toen hij het 'P2'-bord raakte en bijna Yuki Tsunoda omver reed uit protest tegen een straf die hem de overwinning kostte.

Toen hem werd gevraagd naar de race in Bahrein van afgelopen weekend, waarin Mazepin extreem agressief verdedigde, zei Steiner: "Ik zou kunnen zeggen dat ik de race niet heb gezien, maar dat zou vals spelen zijn. Ik zeg je eerlijk dat Nikita heel hard vocht en hiervoor een straf kreeg, wat deel uitmaakt van zijn leerproces. Hij moet begrijpen dat we dergelijke dingen niet willen zien als hij in de Formule 1 rijdt."