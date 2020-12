Perez flirt met Helmut Marko: "Ik wilde hem even gedag zeggen"

Sergio Perez bagatelliseerde het feit dat hij werd opgemerkt in een gesprek met Helmut Marko van Red Bull in de paddock van Bahrein. De Mexicaan vertelde vorige week aan de Spaanstalige media dat hij ofwel geselecteerd zal worden om Alex Albon voor 2021 te vervangen, ofwel een sabbatical zal nemen.

Nadat de Franse omroep Canal Plus de 30-jarige Perez in gesprek zag met Red Bull-adviseur Marko op zaterdag, verklaarde de winnaar van de Sakhir GP: "Ik kwam even langs om gedag te zeggen. We hebben nergens anders over gepraat. Zoals ze hebben gezegd, zullen ze beslissen in Abu Dhabi."

Horner verdedigt Albon

Red Bull-teambaas Christian Horner zei eerder in Bahrein dat de worstelende, in Engeland geboren Thaise coureur Alex Albon nog twee races heeft om te bewijzen dat hij ook in 2021 in de stoel naast Max Verstappen moet zitten. Horner verdedigde echter het talent van Albon.

"Ik denk dat je moet kijken naar hoe Max zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Als je naar zijn gemiddelde tegen Max kijkt, dan is het gemiddelde van Alex nog steeds dichterbij dan dat van Pierre Gasly vorig jaar. We weten dat we een aantal problemen met de auto hebben gehad die het leven van onze coureurs bijzonder moeilijk hebben gemaakt, maar we zijn er zeker van dat de situatie hopelijk voor hem en voor elke coureur zal verbeteren."

"Het is een flinke klus om het tegen Max op te nemen. Max Verstappen is misschien wel de meest bekwame coureur op dit moment in de Formule 1 en ik denk dat het voor elke coureur moeilijk zou zijn om op dit moment tegen Max te rijden."