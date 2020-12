Kevin Magnussen verwacht een gekke race met veel blauwe vlaggen

Op het Bahreinse Outer Circuit kon de kwalificatie een ware tombola worden vanwege de ongewone karakterstieken van de baan. Het team van Haas F1 hoopte te stunten door zich te plaatsen voor Q2. Dat lukte Kevin Magnussen net niet en werd uiteindelijk zestiende.

Toch kijkt de Deen terug op een geslaagd optreden: ''We waren erg dichtbij. Ik denk dat we zelfs achter een Red Bull stonden''. Na de eerste afvalronde stond Alexander Albon met 85 duizendsten voor hem en ging met de hakken over de sloot na het tweede deel van de kwalificatie. ''Het is een lange tijd geleden dat we achter een van dat soort wagens stonden. Maar we deden erg ons best. P16 is eigenlijk het beste wat we sinds lange tijd hebben laten zien, denk ik.''



De uittredend Formule 1-coureur heeft geen bepaalde verwachtingen voor de wedstrijd, ondanks een goede kwalificatie sinds tijden. ''We zullen morgen zien wat we vanaf die positie kunnen doen. Er is een kans dat het een gekke race gaat worden met veel blauwe vlaggen. Als blijkt dat inhalen makkelijk gaat, kunnen veel dingen gebeuren. We zijn er klaar voor, zoals altijd. De sleutel tot succes is om uit de problemen te blijven en geen straffen te krijgen voor het negeren van de blauwe vlaggen. Het worden er zo veel, omdat de ronde zo kort is. Enkele rijders zullen op een driestopper staan. Daardoor kan het een interessante race worden,'' vervolgde de Deen.