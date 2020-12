Kevin Magnussen wilde niet racen: "Ik was erg nerveus na crash van Grosjean"

Kevin Magnussen zag vorige week zondag zijn teamgenoot ontsnappen aan de dood. Na het ongeval was de F1-wereld in shock en ook de Deen was erg geschrokken van het ongeluk van Romain Grosjean. Gelukkig liep het vrijwel goed af, met enkele lichte verwondingen en kon de Franse coureur uitstappen.

Het gaat zelfs zo goed met Grosjean dat hij donderdag met zijn teamleden heeft kunnen lunchen in de paddock. Volgens Magnussen doet de Fransman het goed en houdt hij zichzelf erg sterk. De Deen zegt echter dat hij zich niet prettig voelde om direct na het ongeluk van Grosjean weer in de auto te stappen.

Het was een heel moeilijke situatie voor hem, maar toch kroop hij weer achter het stuur van zijn Haas F1-auto. "Het voelde niet goed om te rijden na die crash. Ik was niet helemaal op de hoogte en er ging van alles door mij heen. Ik voelde me echt vreselijk tijdens de rode vlag-situatie en ik was zenuwachtig, ook al wist ik dat Romain veilig was."