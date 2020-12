Vettel over debuut Mick Schumacher: "Ik zal hem alles vertellen wat ik weet"

Michael Schumacher was voor Sebastian Vettel een groot voorbeeld toen hij opgroeide, waarna de twee later vrienden werden. Zo zegt Vettel dat Schumacher hem flink heeft geholpen toen Vettel de Formule 1 betrad. Vettel zal hetzelfde voor Mick willen doen, zo meent hij.

"Ik ben een Michael-fan", zo klinkt Vettel. "Ik vind het prima om Mick te helpen waar nodig, ik heb een erg speciale band met zijn vader. Ik ben bereid om vanaf mijn kant te helpen en alles te vertellen wat ik weet in de Formule 1", zo vertelt Vettel verder. "Mick en ik kunnen het goed met elkaar vinden."

Later werd Vettel ook gevraagd hoe hij Mick ziet, of hij hem wellicht als een soort zoon ziet. "Ik zie hem als een persoon die ik wellicht goed kan helpen op de baan en met bepaalde dingen die gaan gebeuren in zijn carrière", zo vertelt Vettel verder. "Maar ik denk dat het vooral belangrijk is dat hij zijn eigen pad vindt. Hoe erg het mij ook geholpen heeft dat Michael altijd een antwoord klaar had wanneer ik iets aan hem vroeg, ik wil dat zelfde terug kunnen doen voor Mick."

Mick Schumacher zal volgend jaar voltijds rijden voor het team van Haas. Daar zal hij naast mede Formule 2-coureur Nikita Mazepin rijden. De Duitser lijdt momenteel het Formule 2-kampioenschap, met een voorsprong van 14 punten op de nummer 2.