Carlos Sainz: "Niemand durft meer kritiek te leveren op de Halo na dit incident"

McLaren doet goede zaken in het kampioenschap. Het team wist met twee bolides punten te scoren in de race van Bahrein. De kwalificatie van het team uit Woking was slecht, maar met een vierde en vijfde plek in de race mag het team blij zijn.

Het doet hiermee goede zaken op de derde plek in het kampioenschap voor de teams, vooral omdat de concurrent Racing Point geen punten wist te pakken na twee uitvalbeurten. Carlos Sainz was blij met zijn race, maar spreekt zich eerst uit over de crash van Haas-coureur Romain Grosjean. "Allereerst is het belangrijkste dat Grosjean in orde is. Het was een enorme opluchting om hem uit de auto te zien springen na zo'n eng ongeluk. Ik denk dat dit de moeilijkste herinnering is aan hoe gevaarlijk motorsport is", zo vertelt hij tegen Sky Sports.

"Ondanks de ongelooflijke veiligheidsmaatregelen die we tegenwoordig hebben, spelen we elk weekend nog steeds met ons leven. Dit moet worden gerespecteerd. Aan de positieve kant onderstreept wat er vandaag is gebeurd het geweldige werk van de Formule 1 en de FIA, in samenwerking met de teams, om de auto's elk jaar veiliger te maken. Ik denk dat niemand het aandurft om de Halo te bekritiseren, bijvoorbeeld na wat we vanavond hebben gezien. Ten slotte wil ik het werk van de marshals en onze pitcrews benadrukken. Ze rijden misschien niet met de auto, maar ze zijn evenzeer blootgesteld aan grote risico's en ze zijn essentieel om ons allemaal te beschermen."

De race

De Spanjaard blikt nog kort terug op de race. "Van mijn kant weer een goede comeback van P15 naar P5! Het lukte me om een erg sterke eerste stint te rijden met de Soft-band, waarbij ik veel mensen inhaalde. De tweede stint op de Medium was ook erg sterk, en we waren in staat om beide Renaults te passeren met een goed tempo. Het was een geweldige race en we zijn erin geslaagd om een groot aantal punten te scoren voor het team, wat cruciaal is voor het kampioenschap."