Ross Brawn: "Vuur is iets wat we lang niet gezien hebben in de F1"

Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, spreekt zich uit over de race in Bahrein. De ex-Formule 1-teambaas die later zijn eigen team oprichtte, vertelt over wat er allemaal gebeurde in Bahrein, met als hoofdonderwerp de crash van Romain Grosjean.

Lewis Hamilton won de race voor Max Verstappen en Alexander Albon, maar het moment van de race was wel de crash van Romain Grosjean. Ross Brawn schrok zich rot toen hij de beelden zag. "Het was een enorme schok, want vuur is iets dat ik in de F1 al heel lang niet heb gezien, en ik dacht meteen: wat had het kunnen veroorzaken als de brandstoftank zo goed beschermd is? Er zit duidelijk olie in de auto en er zijn andere vloeistoffen, maar het was vreemd toen ik het vuur zag", zo opent hij zijn column op F1.com.

"Pas toen ik de ernst van het ongeval inzag, kon je begrijpen waarom de brandstof was ontsnapt. Dus de eerste schok was het zien van het vuur. Als je dan de ernst van het ongeval inziet, zijn je eerste gedachten bij de coureur. Ik maakte me direct zorgen over de gezondheid van Grosjean."

Ross Brawn prijst de Halo voor het redden van het leven van Romain Grosjean. "Het was een enorme opluchting om Romain uit de auto te zien springen. Onze producers hebben de beelden pas uitgebracht toen ze wisten dat Romain veilig was, wat ons protocol is. Ik denk dat iedereen trots is op de veiligheidsmaatregelen die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld. De Halo speelde een grote rol", zo vertelt hij.

Onderzoek

Er zal een groot onderzoek gaan plaatsvinden naar het incident. De autosporttechnicus blikte nog kort terug op de overwinning van Lewis Hamilton. "Lewis had de perfecte race. Er waren geen fouten. Hij zit op dit moment in zo'n geweldige lijn, je kunt niemand hem zien uitdagen."