Horner over kansen Perez: "Hij heeft geen andere opties dan Red Bull"

Sergio Perez wikt en weegt zijn kansen en zegt dat hij twijfelt tussen Red Bull of een sabbatical in 2021. De Mexicaan moet Racing Point, dat volgend jaar rijdt als Aston Martin, verlaten aangezien het Sebastian Vettel heeft aangetrokken als vervanger.

Perez staat hierdoor met zijn sponsorgeld op straat en zou populair zijn vanwege zijn zak met geld. Er gaan echter ook verhalen in de paddock dat de 30-jarige coureur veel van het sponsorgeld weer direct in zijn zak mee naar huis neemt aangezien hij dat wil als salaris.

Het sponsorgeld dat hij mee zou brengen varieert volgens bronnen in de paddock tussen de 10 en 20 miljoen euro per seizoen, waarvan hij 50 tot 75 procent zelf van wil vangen als salaris.

Kansen Alex en Sergio

Red Bull-teambaas Christian gaat in op de situatie waarbij het team een keus zal maken tussen Sergio Perez en Alex Albon, hoewel ook Nico Hulkenberg in the picture is om naast Max Verstappen te rijden. De Duitser geniet bovendien de absolute voorkeur van Verstappen.

Horner zegt over Perez: "Ik ken Sergio al een lange tijd, hij heeft ook voor mij geracet. Onze prioriteit is echter om Alex de kans te geven en hij boekt progressie daarin. Hij reed een volwassen race en hij was daar toen het moest gebeuren. We hebben geen haast en Sergio heeft bovendien geen andere opties."

"We nemen echt onze tijd en willen Alex elke kans bieden om zijn waarde voor Red Bull te bewijzen, zoals hij afgelopen weekend ook heeft gedaan."