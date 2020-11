Frédéric Vasseur: "Deze race kan onvoorspelbaar worden"

Antonio Giovinazzi en Kimi Räikkönen kwamen niet verder dan de Q1-sessie. Na een aantal veelbelovende signalen in de eerdere FP3-sessie, was het niet de kwalificatie waarop de coureurs hadden gehoopt, aangezien Antonio en Kimi de dag afsloten in P16 en P17, waarbij de Italiaan een plek in Q2 met een minuscuul miste.

De startposities zijn niet ideaal, maar het team heeft in eerdere races laten zien dat het racetempo een sterker punt lijkt te zijn voor de C39. Aangezien Bahrein een circuit is dat in het verleden veelbewogen races heeft opgeleverd, valt er genoeg te vechten als de startlichten uitgaan.

Frédéric Vasseur is de teambaas van het team uit Zwitserland. Hij vertelde dat het niet aan het team lag dat de auto’s niet naar de tweede sessie konden gaan. “Het team heeft goed werk geleverd om de auto van de ene op de andere dag te verbeteren, maar helaas waren we nog een klein beetje verwijderd van de weg naar Q2.”

“Antonio miste minder dan driehonderdste, wat een hele kleine marge is, maar zo gaat het soms en we moeten het beste van deze situatie maken. Het wordt een lange race op een circuit dat onvoorspelbare gebeurtenissen kan opleveren, dus we zullen het meeste uit de omstandigheden moeten halen om aan het einde van de dag een of twee auto's in de punten te zetten."

De race is beter

Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen baalde ook van zijn slechte kwalificatie. “Ik heb het gevoel dat we een stap vooruit hebben gemaakt met de auto in vergelijking met de vorige sessie van het weekend. De auto voelde beter aan dan voorheen, maar het was nog steeds een lastige sessie. Het is wat het is, laten we eens kijken wat we vandaag kunnen doen. We waren tot nu toe beter in de races, dus hopelijk kunnen we wat inhalen.”