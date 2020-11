Grand Prix van Bahrein VT2: Max Verstappen meldt zich in de top

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Bahrein is net als de eerste door Lewis Hamilton als snelst afgesloten. Vlak achter de Mercedes-coureur was het Max Verstappen, en nipt daarachter vond Valtteri Bottas zijn weg.

Crash Albon

Achter het bekende trio dat vaak de top drie voltooit staan Perez, Ricciardo, Gasly, Norris, Stroll, Kvyat en Albon. De teamgenoot van Verstappen zorgde voor een rode vlag nadat hij in de laatste bocht de controle over zijn RB16 verloor en hard in de bandenstapels crashte. Het gevolg was een compleet afgeschreven rechterkant en een een rode vlag.

Blije hond op circuit

Toen de rode vlag was opgeheven konden de coureurs weer naar buiten maar meteen kwam er weer een rode vlag. Die bleek te zijn voor een hond die over het circuit rende en duidelijk blij was dat hij even zijn poten kon strekken.

De tijden zitten dit weekend weer dicht bij elkaar, waar vanaf de tweede tijd van Verstappen tot de twaalfde tijd van Vettel slechts 8 tienden verschil zit.

Morgen om 12:00 uur is de derde vrije training.