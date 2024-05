Emotionele Hamilton wil weer gaan winnen

Lewis Hamilton is bezig met zijn laatste maanden bij Mercedes. Na dit seizoen vertrekt hij naar het team van Ferrari. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wil er nu nog het beste van maken bij Mercedes. Hij begon op een tegenvallende wijze aan het seizoen, en hij vindt het zwaar dat hij al jaren niet meer heeft gewonnen.

Hamilton worstelt momenteel met zijn vorm en met zijn auto. Mercedes wilde dit jaar de aanval gaan openen op Red Bull Racing, maar van die plannen zijn vooralsnog gefaald. Mercedes gooide het concept om, maar dat heeft ook niet gewerkt. Hamilton won voor het laatst een Grand Prix in 2021, en hij wil graag terugkeren aan de top. Bij Ferrari hoopt hij volgend jaar te kunnen schitteren.

Emotioneel

Nu focust Hamilton zich nog volledig op Mercedes. De Britse zevenvoudig wereldkampioen spreekt in een interview met CBS van een emotionele periode: "Ik denk dat iedereen in het team wil dat het een geweldig jaar wordt. Iedereen op de fabriek heeft hard gewerkt, net zo hard als in de voorgaande jaren. Deze reis was voor mij enorm emotioneel, want ik houd van dit team. Ik verlaat het team niet omdat ik ongelukkig ben, en we hebben ook geen relationele problemen. Mercedes steunt me sinds mijn dertiende, ik houd van het merk en de mensen. Ze hebben me voor dik en dun gesteund. Dus het is zeker een vreemde transitie."

Perspectief

Hamilton heeft al bijna drie jaar geen race meer gewonnen, en dat steekt hem. De teleurstelling is groot, maar Hamilton probeert strijdbaar te blijven: "Het is zwaar. We leven om te winnen, en als je niet wint, moet je je perspectief aanpassen. Het draait allemaal om verbeteringen. We moeten tot elkaar komen. Hoe gaan we die dingen verbeteren? Ik heb echt genoten van die ervaring. Maar na drie jaar hebben we het gevoel dat we er klaar mee zijn en dat we willen terugkeren op de plek waar we horen."