Verstappen hekelt leeftijdsgrens: "Houdt jong talent tegen"

Max Verstappen was in 2015 de jongste coureur ooit in de Formule 1. Hij maakte zijn debuut op zijn zeventiende, en er zal nooit meer een jongere coureur komen. De FIA paste vlak na Verstappens komst de regels aan, en Verstappen laat nu weten dat hij daar geen fan van is.

Verstappen maakte zijn debuut als minderjarige. Het is de verwachting dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren, omdat de FIA simpelweg een leeftijdsgrens heeft ingesteld. Een coureur moet minimaal achttien jaar oud zijn om te mogen deelnemen aan de koningsklasse. Afgelopen weekend werd deze regel weer relevant toen de FIA bevestigde dat een team dispensatie had aangevraagd voor de zeventienjarige Andrea Kimi Antonelli.

Talent tegenhouden

De leeftijdsgrens wordt soms gekscherend de Verstappen-regel genoemd. De naamgever van deze regel liet in Miami weten dat hij er geen fan van is. Verstappen spreekt zich uit bij de internationale media: "Ja, die regel is er natuurlijk door mij gekomen. Maar uiteindelijk houdt het niet tegen waarvoor het bedoeld is. Het is niet specifiek gericht tegen Antonelli, maar het kan in sommige gevallen talenten tegenhouden om in de Formule 1 te komen."

Superlicentie

Een coureur moet niet alleen achttien jaar of ouder zijn, hij of zij moet ook 40 superlicentiepunten hebben behaald. Verstappen is ook geen fan van deze regel: "Kijk, als iemand zeventien of achttien jaar oud is en hij heeft twintig punten, maar hij is wel heel erg snel. Waarom mag hij dan niet in de Formule 1 gaan rijden? Ze moeten eerst die 40 punten bij elkaar rapen. Ik ben daar geen fan van, van dat hele systeem, maar uiteindelijk moet de FIA wel denken dat het oké is. Maar ik heb het liever niet."