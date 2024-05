Verstappen blij met aanwezigheid Trump: "Valt niemand mij lastig!"

De Grand Prix van Miami werd afgelopen weekend bezocht door veel beroemdheden. Ook de controversiële Amerikaanse oud-president Donald Trump was aanwezig. Max Verstappen maakte zich er niet druk om en hij kon er zelfs wel een beetje om lachen.

Trump was in Miami te gast bij het team van McLaren. De huidig presidentskandidaat sprak daar met McLaren-CEO Zak Brown en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Na de race feliciteerde hij ook nog racewinnaar en McLaren-coureur Lando Norris. Zijn bezoek zorgde voor veel opgetrokken wenkbrauwen, want eerder had de organisatie van de Grand Prix nog een fundraiser voor Trump tegengehouden. De camera's van de livefeed hielden hem in ieder geval buiten beeld.

Max Verstappen maakte zich niet zo druk om de grote hoeveelheid bekende koppen op de startgrid in Miami. Ook van de aanwezigheid van Trump kreeg hij het niet warm of koud. Vlak voor de start van de Grand Prix kon hij zelfs best nog wel om lachen om de aanwezigheid van de voormalig president van de Verenigde Staten. In gesprek met de Franse zender Canal Plus grapte hij toen hij werd gevraagd naar de aanwezigheid van Trump: "Het is goed dat iedereen hem hier in de gaten blijft houden, want dan valt niemand mij meer lastig!"