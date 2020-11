Marko over nieuwe motor: "Begin december maken we de beslissing"

Helmut Marko heeft een nieuwe deadline gesteld terwijl Red Bull zijn motorplannen voor 2022 maakt. Het team en zuster-outfit AlphaTauri verliezen de fabriekssteun van Honda na volgend seizoen, maar Marko werkt aan een plan om de intellectuele eigendomsrechten en de operaties van de motor in 2021 van het Japanse merk over te nemen.

Om dat te laten gebeuren dringt Red Bull erop aan dat de motorontwikkeling begin 2022 wordt bevroren, maar tot nu toe zijn Ferrari en Renault het daar niet mee eens.

Onlangs zei de Oostenrijkse topfunctionaris Marko dat Red Bull zijn plannen voor 2022 tegen eind november moet kennen, en na de Grand Prix van Turkije vloog hij naar Japan voor besprekingen met de top managers van Honda. Nu heeft hij tegen Osterreich gezegd: "Er is nog geen beslissing genomen, maar begin december zullen we weten in welke richting we gaan."

Marko houdt vol dat het Honda-plan nog steeds berust op het feit dat de FIA de motoren voor 2022 bevriest. "Als we met Honda blijven samenwerken, zou het alleen werken als de motoren na 2021 bevroren zijn. Dat zou betekenen dat we alleen een serviceklus hebben."