Ricciardo geeft strijd om derde plek nog niet op: "We zijn wel de underdog"

Renault-coureur Daniel Ricciardo is van mening dat de strijd om de derde plek in het kampioenschap nog steeds niet voorbij is. Op de vijfde plaats staat het Franse Renault met achttien punten achter Racing Point en dertien achter McLaren. Van achteren krijgen ze ook een aanval van Ferrari, die hebben maar zes punten achterstand op het Franse Renault.

Ricciardo denkt echter dat alles nog mogelijk is, maar ziet Renault niet als favoriet. "Nu zijn we zeker de underdog, maar het is nog steeds goed te doen. Er zijn nog drie races, als er nog maar één race over was, of zelfs twee, zou ik pessimistischer zijn. Maar we kunnen het nog steeds doen", zo begon hij tegenover Motorsportweek.

"Het is jammer dat er geen goed resultaat was in Turkije. Het doet pijn, dat kunnen we niet ontkennen. Maar met nog drie races te gaan, hebben we nog steeds een kans om het voor elkaar te krijgen. Hoewel de races droog zullen zijn, zal er toch nog wat aan de hand zijn. Bahrein kent een moeilijke eerste bocht, en misschien willen Sergio Perez en Lance Stroll elkaar raken! We zullen wel zien!"

De Australiër kwam nog even kort terug op de race van afgelopen weekend. "De start was echt goed, maar dat was meer geluk. Toen had Esteban een mooie lijn aan de buitenkant en Lewis Hamilton had een mooie lijn aan de binnenkant en ik moest afhaken. Het was zeker jammer, maar er waren momenten in de race waar we toch wat tempo hadden, maar gewoon niet consistent."

"Er was een moment waarop Carol, mijn engineer, zei dat ik een van de snelste op de baan was, en twee ronden later waren mijn banden er compleet aan. We hadden dus geen duurzaam racetempo om tegen iemand te vechten."