Russell na klunzige crash in pitstraat: "Niet mijn fout"

Opnieuw wist Williams-coureur en Mercedes-protegé George Russell zijn Williams in de muur te zetten. Vorig Formule 1-weekend, tijdens de Grand Prix van Emilia Romagna wist George achter de safety car de controle over het stuur te verliezen, waarna hij rechtstreeks de vangrail in reed. Tijdens de Grand Prix van Turkije, echter, was het misschien nog wel wat meer klunzig. Nog voordat de race begon wilde Russell de pits inrijden, maar dat lukte niet helemaal; zijn auto stond aan het begin van de pit-straat al in de muur.

Toch meent de Williams-superster dat dit totaal niet zijn eigen fout was. George meent dat het weer en de enorm slechte baan-condities de reden waren van deze bizarre crash. "Ik heb nog nooit zo weinig grip meegemaakt in een Formule 1-auto, misschien zelfs in mijn hele leven niet", zo vertelt Russell.

Aangezien het circuit recentelijk nieuw asfalt heeft gekregen was er erg weinig grip. Ook had Pirelli de hardste banden meegenomen. Deze twee factoren zorgde ervoor dat zelfs onder droge omstandigheden er zeer weinig grip was, en de rondetijden waren daardoor ook aanzienlijk langzamer dan toen er voor het laatst gereden werd. "Ik reed de pit-straat in, stuurde in op erg lage snelheid maar de auto ging gewoon rechtdoor", zo verklaart Russell. "Ik was eigenlijk ook niet heel erg bezorgd want ik raakte de muur met een dusdanig lage snelheid dat ik verzekerd was van het feit dat de jongens hem er wel weer uit konden halen en opnieuw konden starten."

Russell meent ook dat dit weekend precies liet zien hoe de Pirelli-banden in mindere mate presteerden in uitzonderlijke omstandigheden. "Dit weekend was eigenlijk wel een goede samenvatting van de huidige Pirelli-banden", zo meent Russell. "Normaal gesproken zitten er milliseconden of tienden van een seconde tussen coureurs - met name binnen hetzelfde team - niet meerdere seconden. Ik denk niet dat iemand ooit zo'n weekend heeft meegemaakt", zo concludeert Russell.