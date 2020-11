Kevin Magnussen blijft in 2021 mogelijk toch bij Haas

Kevin Magnussen sluit niet uit dat hij volgend jaar in de F1 blijft als reservecoureur bij zijn huidige team Haas, maar hij is ook enthousiast over racen tijdens de 24-uur van Le Mans en zelfs de Indy 500. De verwachting is dat Haas volgend jaar een compleet rookie-duo zal hebben als coureurs. Magnussen en Grosjean worden hiervoor aan de kant gezet, mede omdat ze de financiële steun niet hebben om hun stoeltjes te behouden.

De Deense coureur zei tegen Ekstra Bladet: "Er is echt geen mogelijkheid dat ik in de Formule 1 kan blijven racen. Of er een reserverol zou kunnen zijn, weet ik niet maar ik wil het niet uitsluiten."

Dat komt omdat Magnussen al in gesprek is over racen in andere topcategorieën dan de Formule 1. Daarnaast gaan er echter verhalen in de F1-paddock dat Haas hem graag wil aanhouden als reservecoureur vanwege zijn goede feedback en ervaring in de F1, zodat het Amerikaanse hem team achter de hand kan houden.

Over de gesprekken met teams in andere raceklassen zei hij: "Die gesprekken worden steeds serieuzer, en ik kom er steeds meer achter welke kant het opgaat. Daar kan ik niet meer over zeggen, want er is niets getekend, maar ik ben er vrij zeker van dat ik volgend jaar wel ga rijden."

"Sommige dingen zien er anders uit dan voorheen, maar het is ook een vreemde situatie in de wereld die het moeilijker maakt om een ​​aantal kampioenschappen te combineren."

Op de vraag of het zijn plan is om te schakelen tussen twee series of om individuele races te rijden, gaf Magnussen toe: "Dat zou je kunnen zeggen. Ik sta erg open voor de toekomst en er zijn veel kansen als coureur. Er zijn veel coole races buiten de Formule 1 - Le Mans, Daytona, Sebring, Petit Le Mans, Indy 500. Echt geweldige races die je niet kunt doen als Formule 1-coureur. Er is veel dat ik zou willen afvinken tegen de tijd dat ik op een dag stop met racen."

Deur open richting Haas

Hij zei echter ook dat hij het nummer van Gunther Steiner in zijn telefoon zal bewaren voor het geval hij Haas in de toekomst kan helpen.

"Gunther heeft mijn nummer en mijn e-mailadres zodat hij me kan bereiken als de situatie verandert. Ja, ik heb interesse, maar het kan zijn dat ik tegen die tijd iets anders op het oog heb. Ik ben het type persoon dat iets 100 procent wil doen als ik teken, dus het is een beetje halfslachtig om iets te doen en tegen hen te zeggen 'jij bent de tweede keus na de Formule 1'."

"Ik hou echt van Haas, dus als er een manier is waarop ik behulpzaam kan zijn, zal ik ernaar kijken. Maar mijn focus ligt op het winnen van races", zei Magnussen.