Kevin Magnussen baalt als een stekker: "Triest dat we geen punten hebben"

Haas F1-coureurs Kevin Magnussen en Romain Grosjean hadden niet hun beste Grand Prix. In Turkije kwam Magnussen niet verder dan de zeventiende plek, door een foute pitstop van het team.

De Deen Magnussen had een goede startpositie. Hij mocht vanaf de dertiende plek starten en worstelde zich richting de tiende plek. Magnussen bleef contact houden voor de punten, maar toen hij in ronde 34 voor de tweede keer de pitlane binnenkwam, vertraagde een wielmoer met kruislings schroefdraad op de linkerachterband zijn pitstop. Magnussen moest aan het einde van de pitlane stoppen, wachten tot zijn monteurs de situatie hadden aangepakt, voordat hij weer aan de actie kon deelnemen.

Door het aanzienlijke tijdverlies zakte Magnussen naar achteren en werd hij 17e. Hij zei na de race. "De race verliep erg goed. De banden waren echt versleten, maar toen we binnenkwamen voor een nieuw setje, waren we erna meteen sterk."

Hij baalt van het puntenverlies. "Ik denk dat we onszelf vandaag pijn hebben gedaan door geen punten te scoren. Ik denk dat er bij de pitstop een band niet helemaal opging. Ik moest de auto stoppen en werd teruggetrokken. Ik verloor twee ronden en dan weet je dat het over is. We hadden echt een goede snelheid met de auto, dus het is nogmaals erg triest dat we een puntenkans hebben gemist", zo sloot de coureur zijn interview af.