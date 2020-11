Max Verstappen over slechte race: "Gewoon een drama"

Red Bull Racing-coureur Max Verstappen mocht de Grand Prix van Turkije starten vanaf de tweede plek. Hij had geluk want kon van start gaan op een droger stuk dan de nummer één Lance Stroll, maar kreeg zijn auto niet weg. Na een chaotische race finishte de Nederlander uiteindelijke op de zesde plek.

Veel coureurs hadden het erg lastig met het gladde circuit. De baan was opnieuw geasfalteerd en door de regen kwam de olie naar boven. Een spekgladde baan dus, waar Max normaal zich wel op kan nesten. Hij zat lang achter Ferrari-coureur Sebastian Vettel, terwijl de Racing Point-coureurs verder uitliepen. Uiteindelijk kwam hij naar binnen voor inters. Hij kwam voor Vettel terecht.

Na de pitstop moest de 23-jarige coureur Sergio Perez volgen. Max had het moeilijk om Perez in te halen, maar dat lukte net niet. Hij spinde en kon weer achteraan bij Hamilton aansluiten. De coureur had zijn banden flink beschadigd na de spin en moest naar binnen. Zo kwam hij achter Carlos Sainz terecht.

Uiteindelijk door de pitstops lag hij op de derde plek weer, maar kreeg Charles Lecerc achter zich aan en die was een stukje sneller dan Verstappen. Hij werd ingehaald en besloot meteen naar binnen te gaan naar nieuwe inters. Hij viel weer terug en zijn podiumkansen waren niet meer in zicht gekomen. De coureur baalde na afloop van de race. “Het was heel moeilijk en zat dicht achter Sergio toen verloor ik de auto. Het is gewoon spekglad. Ik spinde en het was lastig om de bolide uit de muur te houden. Toen kwamen we achter de andere auto’s en kon niet inhalen, maar de snelheid was goed. We gingen snel door de banden en het liep gewoon niet. Gewoon een drama. De intermediums werkte gewoon niet bij ons.”

Max Verstappen over zijn start tegenover Ziggo Sport. “Ik wist al dat de start slecht was. Er was totaal geen grip. Ook hebben we niet gedacht aan slicks. Een race om snel te vergeten. “

De Nederlander over Hamilton. “Het is heel bijzonder dat hij de zevende wereldtitel binnensleept, hij reed goed.”