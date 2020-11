De FIA geeft Lance Stroll geen straf: "Het was niet helemaal duidelijk"

Racing Point-coureur Lance Stroll werd op het matje geroepen bij de wedstrijdleiding. Hij zou zich niet hebben ingehouden toen er met de gele vlag werd gezwaaid, nu blijkt dat hij dat wel heeft gedaan. De Canadees kan dus zijn pole position behouden.

Zijn teamgenoot Sergio Perez start vanaf de derde plek, hiermee is het de beste kwalificatie ooit voor Racing Point. Na de wedstrijd moest de Canadees naar de stewards. Die kwamen tot de volgende beslissing: geen straf.

De verklaring is duidelijk. "De stewards hoorden van de coureur van auto 18 (Lance Stroll), de teamvertegenwoordiger, en bekeken video-, telemetrie- en andere bewijzen."

"Auto 18 naderde bocht 7 met een enkele gele vlag voor de sector, omdat auto 11 (Sergio Perez) buiten de baan was aan de buitenkant van de bocht. Door telemetrie kwam auto 18 duidelijk van het gaspedaal. Hij trapte het pedaal weer in toen hij de gele vlag-sector voorbij was. De sectortijden laten dit niet duidelijk zien, aangezien de baan snel droogde en elke ronde sneller was dan de voorgaande ronde."

