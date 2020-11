Max Verstappen laat zich vaak uit over de boordradio na spannende of irriterende momenten tijdens de vrije trainingen. Een Formule 1-fan heeft er een compilatie over gemaakt.

Het meest besproken moment van de afgelopen tijd was het incident met Racing Point-coureur Lance Stroll. De coureur zag de 23-jarige Red Bull Racing-coureur niet en Max zag hem niet. Het leidde tot irritatie van de Nederlander en dat liet hij merken over de boordradio. Hij kreeg hier veel kritiek op. De coureur heeft 'sorry' gezegd, maar sommige instanties blijven achter de Nederlander aangaan. Hieronder een compilatie met alle momenten van de coureur.