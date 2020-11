Albers: "Red Bull zal sponsorgeld Perez hard nodig hebben"

Volgens voormalig F1-coureur Christijan Albers is Sergio Perez nog steeds in de race om volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull te worden. De geruchtenmolen draait op volle toeren en voornamelijk over het tweede stoeltje bij Red Bull naast Max Verstappen. De Nederlander zelf heeft een duidelijke voorkeur voor Nico Hulkenberg.

De Duitser zou volgens velen de favoriet zijn, maar Albers twijfelt daaraan, zo zegt hij in De Telegraaf: "Dat denk ik niet. Binnenkort zal Red Bull dit motorprobleem aanpakken en het zal hen duur komen te staan."

Red Bull overweegt om na 2021 zelfstandig door te gaan met de Honda-motoren, en Albers denkt dat het team de financiële steun van de Mexicaanse sponsors van Perez daarvoor goed kan gebruiken.

Albers trekt het vergelijk met zijn rivaal Robert Doornbos, die in 2006 bij Red Bull reed: "Denk aan Robert Doornbos. Ik denk dat hij in 2006 12 miljoen heeft betaald om verschillende races voor Red Bull te rijden. Ik denk niet dat het juist is om te zeggen dat Red Bull geen geld nodig heeft."

Red Bull verliest geld

"Vroeger betaalden ze 25 miljoen dollar per jaar om Renault-motoren te gebruiken en daarna kregen ze niet alleen gratis Honda-motoren, maar ook extra sponsoring. Het is dus een probleem als ze dat verliezen."

Een niet bij naam genoemde teambaas zei echter dat de hoeveelheid steun die door de donateurs van Perez aan een team wordt geboden, in feite wordt overschat.

"Als je het salaris van Perez van het totaal aftrekt, krijg je slechts ongeveer 3 miljoen", zei hij tegen Auto Motor und Sport. "Daarvoor staat je hele auto vol met de logo's van Mexicaanse sponsors."