Red Bull van plan Albon te helpen om zelfvertrouwen terug te winnen

Wederom was het weer geen makkelijk weekend voor Alexander Albon. De jonge Britse Thai staat momenteel negende in het klassement, 98 punten achter Max Verstappen. Alhoewel zijn kwalificatieresultaat als 'niet slecht' kan worden bestempeld - net iets minder dan vier tienden achter zijn teamgenoot - was de race voor Albon geen 'walk in the park'.

"Het was zonde voor Alex, aangezien hij eigenlijk heel de race aan het racen was met Daniel Ricciardo en Charles Leclerc", zo vertelt Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing. "Toen daarna tegen Pérez, toen hij werd ingehaald in de chicane en daarna spinde, dat was enorm frustrerend voor hem en het team, aangezien het betekende dat hij en het team nul punten zouden scoren", aldus Christian. "Uiteraard zullen we tussen Imola en Turkije met hem rond de tafel gaan om te kijken hoe we zijn zelfvertrouwen terug kunnen krijgen, om het vervolgens een nieuwe poging te geven."

Albon zelf was van mening dat het 'een van die races' was, waarin je de hele tijd achter een andere auto vastzit. "Je kan hier gewoon niets doen", aldus Albon. "Achteraf gezien was het zonde dat we niet voor nieuwe banden hadden gepit, aangezien we de enige waren die koude banden hadden, dus het zou sowieso erg moeilijk worden om degenen die achter ons zaten af te houden."

Albon heeft nog vier races om zichzelf te bewijzen. Vóór de Grand Prix van Portugal in Portimão heeft Christian Horner publiekelijk bekend gemaakt dat de aankomende races bepalend zouden zijn of hij volgend jaar nog bij Red Bull zal rijden. Echter, de races die volgden zouden geen goed resultaat opleveren. Toch heeft Helmut Marko gezegd dat het team in staat is om tot na de laatste race in Abu Dhabi te wachten met een definitief besluit over hun coureur-opstelling.

Wie zal volgend seizoen de teamgenoot van Max Verstappen worden?